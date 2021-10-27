В Академии «Калашников» прошла первая встреча в рамках проекта «Интересный гость»

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В пятницу, 22 октября, в Академии «Калашников» прошла встреча в рамках проекта «Интересный гость» – «академики» пообщались с основателем и генеральным директором компании ELMA, Алексеем Будиным.

Сегодня ELMA* – это лидер среди создателей систем управления бизнес-процессами в СНГ. Обучающиеся в Академии узнали, как строится работа в ELMA, как организованы внутренние процессы. Рассказывая о компании, Алексей Будин поделился историей ее создания, своим личным опытом как специалиста и руководителя, а затем почти час отвечал на вопросы «академиков».

«Интересный формат, интересная публика. Ребята задавали много вопросов, причем правильных. Значит, эта тема актуальна для них здесь и сейчас, что очень правильно в их возрасте», – отметил Алексей Будин.

«Интересный гость» – это цикл мероприятий, в рамках которых со студентами Академии «Калашников» общаются известные медийные личности, спортсмены, бизнесмены, ученые, руководители и специалисты предприятий ГК «Калашников».

Проект существует практически с момента основания Академии «Калашников», в этом году он возобновил свою работу после перерыва и проходит в сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Гостями Академии выступают партнеры банка.

«Это интересный и полезный проект, который помогает обучающимся Академии больше узнать о разнообразии профессий и бизнеса в Удмуртии. Мы подбираем спикеров и их уникальные истории из разных сфер деятельности и надеемся, что проект будет развиваться и показывать молодому поколению возможности для продвижения и необходимость постоянного профессионального роста. А для ПСБ это прекрасная возможность поучаствовать в новом направлении социальной активности и быть полезным для жителей республики», – рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

В рамках встреч ребята не только знакомятся с историями интересных людей Удмуртии, но и проходят профориентацию в новом формате – истории успеха и профессионального роста помогают понять реалии разных сфер деятельности.

Директор Академии «Калашников» Альфия Коньшина: «Интересный гость» – это отличная возможность для наших обучающихся узнать много полезной информации и понять, что и как можно сделать для собственного успеха. Мы очень рады тому, что в этом году проект реализуется совместно с ПСБ, – при их поддержке мы можем выйти на новый уровень и создать больше возможностей для наших «академиков».

* ЭЛМА

ПАО «Промсвязьбанк». Информация от партнера.