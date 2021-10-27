Гороскоп на 28 октября для ижевчан: Близнецам будет тяжело собраться с мыслями, а Девам стоит неукоснительно следовать распорядку дня

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

Весь день вас будут мучить вечные вопросы бытия. Будет совершенно не до решения мелких бытовых проблем, но звезды советуют иногда все же спускаться на грешную землю.

ТЕЛЕЦ

Ищите спасения от дурных мыслей в работе – благо, сегодня она будет даваться вам довольно легко.

БЛИЗНЕЦЫ

Собраться с мыслями будет тяжело, но придется постараться. День требует холодного расчета и ясной головы.

РАК

Идеальный день для общения в любых его проявлениях. На работе возможны небольшие проблемы.

ЛЕВ

Не стоит действовать в одиночку. Неплохо было бы заручиться поддержкой родных и близких людей. Прислушайтесь к их советам.

ДЕВА

Неукоснительно следуйте плану на день (да, его нужно будет заблаговременно составить). Не позволяйте себе рисковать. В этом случае вас ждет ошеломительный успех.

ВЕСЫ

Не ждите от четверга больших побед и страшных поражений. Обычный средний день, который едва ли запомнится вам надолго.

СКОРПИОН

Непростой день. Не пытайтесь добиться чего бы то ни было уговорами и увещеваниями. Действуйте прямо, смело и решительно – и судьба сполна вас отблагодарит.

СТРЕЛЕЦ

Ожидается множество интересных и запоминающихся встреч. Вечер лучше провести с семьей.

КОЗЕРОГ

Козерогам удастся склонить на свою сторону заклятого врага. Каким образом – звезды умалчивают.

ВОДОЛЕЙ

Не принимайте близко к сердцу критику родных и близких, но прислушаться к ней все же стоит. Он действительно хотят вам добра.

РЫБЫ

Вам предстоит встреча с давно забытым человеком. Это Может перевернуть вашу жизнь раз и навсегда.

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