Названы самые редкие и популярные имена детей Удмуртии за последние 9 месяцев

За 9 месяцев в столице республики на свет повились 5420 малышей Фото: canva.com

За три квартала 2021 года в Ижевске появилось на свет 5410 малышей – 2793 мальчика, 2617 девочек и 44 двойни.

2052 малыша стали первенцами, вторыми – 2119 детей, 961 ребенок стал третьим, а 197 и 54 ребенка стали пятыми и шестыми соответственно. Седьмым ребенком стало 5 малышей и 1 стал восьмым.

Чаще всего мальчиков, родившихся в Ижевске, называли Михаилом, Максимом и Кириллом.

Для девочек у родителей популярны следующие имена: Ева, Анна, София.

Редкие имена среди мальчиков: Соломон, Лаврентий, Аарон.

Среди девочек: Радолина, Юна, Нинель.

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