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Здоровье28 октября 2021 9:50

470 антиковидных коек дополнительно развернули в Удмуртии

Ситуация остается напряженной
Дмитрий Коренев
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Свободный коечный фонд поддерживается на уровне 12-14%. Фото: Минздрав УР

Свободный коечный фонд поддерживается на уровне 12-14%. Фото: Минздрав УР

Эпидемиологическая ситуация по короновирусу в Удмуртии остается напряженной, несмотря на отсутствие прироста числа госпитализированных в течение текущей недели. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов, коечный фонд поддерживается на уровне 12-14%.

«В стационарах на лечении находятся 2 223 человека. Дополнительно развернуто 470 коек», – написал

По состоянию на 27 октября, вакцинацию против ковида прошли 53% жителей региона.

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