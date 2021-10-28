Гороскоп на 29 октября для ижевчан: Овнам стоит проявить инициативу на личном фронте, а Весам – доверять своей интуиции

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Проявите инициативу в личных отношениях. Скорее всего, объект вашей страсти только этого и ждет.

ТЕЛЕЦ

Первая половина дня будет удачной. Работа будет спориться, также возможны значительные денежные поступления. А вот на послеобеденное время лучше ничего не планировать.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам стоит заняться спортом и вообще основательно взяться за свое здоровье. Сегодня идеальный день для этого.

РАК

Чем больше экспериментов, тем лучше. Это касается абсолютно всех сфер вашей жизни.

ЛЕВ

Вы будете склонны обвинять весь мир в собственных неудачах. Не кажется ли вам, что это путь вникуда?

ДЕВА

Идеальное развитие событий возможно разве что в сказке. Научитесь ценить то, что имеете – и будет вам счастье.

ВЕСЫ

Доверяйте свой интуиции – и вас ждет ошеломительный успех. Не самый благоприятный день на личном фронте.

СКОРПИОН

Тщательно выбирайте круг общения. Звезды намекают, что среди ваших друзей есть люди, которые вами бессовестно пользуются, а вы об этом даже не подозреваете.

СТРЕЛЕЦ

Стойте на своем и не обращайте внимания на критику. Вы все правильно делаете.

КОЗЕРОГ

Нервничать сегодня крайне не рекомендуется. Вас довольно легко вывести из себя, но никому не позволяйте этого делать.

ВОДОЛЕЙ

Двойственный день, после которого останется странное послевкусие пирровой победы.

РЫБЫ

Работы будет много, но вы обязательно справитесь. На личном фронте все будет просто замечательно.

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