Погода в Ижевске 29 октября: солнце и до -5°С

Осадков не ожидается. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 29 октября и впереди нас ждут выходные. Надеемся, вы заряжены энергией на очередной трудовой день. А «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила погода.

По данным Яндекс.Погода, сегодня нас ждет солнце и небольшое похолодание. Утром и вечером столбик термометра опустится до -5...-3°С. Днем воздух прогреется до 0°С. Ветер западный, 2,6 м/с. Ночью синоптики обещают небольшой снег и -4...-1°С.

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