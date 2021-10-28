Рекомендовано лечение у врача-психиатра: 35-летний мужчина зарезал пациента ковид-центра Ижевска

Мужчина убил пациента ковид-центра в Ижевске Фото: pexels.com

35-летнего ижевчанина признали виновным в убийстве своего соседа по палате в ковид-центре БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

До госпитализации

Виновный долгое время злоупотреблял спиртным.

25 мая 2020 года

Мужчина госпитализирован в больницу с признаками заболевания коронавирусной инфекцией и помещен в палату с другими пациентами. Он резко ограничен в употреблении алкоголя.

Ночь с 28 на 29 мая 2020 года

Виновный долгое время не пил спиртное. На этом фоне у него наступило временное психическое расстройство (делирий). Оно полностью исказило восприятие мира. В таком состоянии виновный схватил нож и несколько раз ударил им соседа по палате. Другие пациенты смогли сбежать и позвать на помощь. Ижевчанина обезвредила полиция.

Мужчина зарезал своего соседа по палате в ковид-центре Ижевска Фото: pexels.com

31 мая 2020 года

Потерпевший не приходил в сознание. На второй день он скончался.

Что известно сейчас

Экспертиза установила, что виновный был в невменяемом состоянии. Ему рекомендовано лечение у врача-психиатра.

«Постановлением суда действия виновного квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь общего типа. Постановление суда в законную силу не вступило», – указано в сообщении.

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