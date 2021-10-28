Снежный накат, гололедицу и резкое похолодание ожидают ночью в Удмуртии

Снежный накат и гололедицу ожидают в Ижевске в ночь на 29 октября Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба МЧС Удмуртии предупреждает: ночью 29 октября на дорогах может быть снежный накат и гололедица.

Согласно данным Удмуртского гидрометцентра, этой ночью в республике ожидается резкое похолодание. Температура составит -3…-8 °С. Пройдет дождь, переходящий в снег.

Ранее мы рассказывали о погоде на этой неделе в Ижевске. А утром 22 октября город был в тумане [фото].

Будьте осторожны!

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