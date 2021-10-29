Новые портреты появились на фасаде библиотеки в Ижевске

Арт-объект расположен на фасаде библиотеки им. Некрасова. Фото: izh.ru

Новые портреты мастеров литературы добавились на Стене писателей. Этот арт-объект расположен на фасаде библиотеки им. Некрасова, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Благодаря художнице Ольге Корепановой и проекту «Городские арт-интервенции», теперь на стене еще можно увидеть портреты Марины Цветаевой, Максима Горького, Александра Грибоедова, Ивана Крылова, Сергея Есенина и Даниила Хармса.

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