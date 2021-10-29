«Ижсталь» подтвердила соответствие требованиям качества морского регистра судоходства

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел инспекционный аудит Российского морского регистра судоходства (РМРС). Аудитор РМРС оценил процесс обучения персонала, техническое обслуживание оборудования, метрологическое обеспечение, выпуск продукции и приемочный контроль. Особое внимание уделил участку контрольных испытаний и неразрушающего контроля.

Проверяющий отметил хорошее документационное обеспечение системы менеджмента качества и ее результативность, реализацию правил РМРС в полном объеме. На основании совместных испытаний и приемочного контроля он сделал заключение о соответствии выпускаемой продукции требованиям РМРС.

«Ижсталь» является признанным РМРС изготовителем сортового проката из стали судостроительной коррозионно-стойкой классов А-5, М-1, MF-1, а также горячекатаного сортового проката из легированной стали, используемого взамен поковок.

Информация от партнера.