Гороскоп на 30 октября для ижевчан: Девам стоит отказаться от алкоголя, а Стрельцам – быть серьезнее

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Звезды советуют хорошенечко отдохнуть. Впереди вас ждет не самый простой период, несмотря на нерабочие дни.
ТЕЛЕЦ
Звезды советуют не торопить события в отношениях со второй половинкой и никоим образом на нее не давить. Всему свое время.
БЛИЗНЕЦЫ
Не отбрасывайте свои самые смелые идеи и приступите к их реализации – поверьте, сегодня у вас все получится.
РАК
Первая половина дня будет максимально плодотворной, вы успеете буквально все и даже чуть больше. К вечеру ваша продуктивность упадет до абсолютного нуля, будьте к этому готовы.
ЛЕВ
Вероятны большие денежные поступления. Также звезды намекают, что вам пора полностью переосмыслить свою жизнь.
ДЕВА
Идеальный день для общения и совместных прогулок. Правда, алкоголь сегодня категорически противопоказан – и не спрашивайте, почему.
ВЕСЫ
Ожидаются неожиданные встречи и приятные знакомства. Не проходите мимо возможности заиметь себе полезного друга.
СКОРПИОН
Довольно радостный денек. С утра возможны небольшие бытовые проблемы, однако они более чем решаемы. Вечер будет просто великолепным.
СТРЕЛЕЦ
Легкомыслие может привести вас к полному краху. Звезды советуют отнестись к проблемам чуть серьезнее.
КОЗЕРОГ
Спокойный день. Вторая его половина идеально подходит для обсуждения планов на жизнь.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы будете трещать без умолку, и это может раздражать окружающих. Постарайтесь дозировать общение.
РЫБЫ
Сегодня Девы – главные альтруисты зодиака. Звезды советуют не забывать и о себе любимом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Врача в Ижевске осудили за пособничество в «откосе» от армии
«Я не считаю себя крутым»: житель Ижевска без ноги побеждает на соревнованиях по бодибилдингу и рвется на Паралимпиаду