Гороскоп на 30 октября для ижевчан: Девам стоит отказаться от алкоголя, а Стрельцам – быть серьезнее

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды советуют хорошенечко отдохнуть. Впереди вас ждет не самый простой период, несмотря на нерабочие дни.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют не торопить события в отношениях со второй половинкой и никоим образом на нее не давить. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Не отбрасывайте свои самые смелые идеи и приступите к их реализации – поверьте, сегодня у вас все получится.

РАК

Первая половина дня будет максимально плодотворной, вы успеете буквально все и даже чуть больше. К вечеру ваша продуктивность упадет до абсолютного нуля, будьте к этому готовы.

ЛЕВ

Вероятны большие денежные поступления. Также звезды намекают, что вам пора полностью переосмыслить свою жизнь.

ДЕВА

Идеальный день для общения и совместных прогулок. Правда, алкоголь сегодня категорически противопоказан – и не спрашивайте, почему.

ВЕСЫ

Ожидаются неожиданные встречи и приятные знакомства. Не проходите мимо возможности заиметь себе полезного друга.

СКОРПИОН

Довольно радостный денек. С утра возможны небольшие бытовые проблемы, однако они более чем решаемы. Вечер будет просто великолепным.

СТРЕЛЕЦ

Легкомыслие может привести вас к полному краху. Звезды советуют отнестись к проблемам чуть серьезнее.

КОЗЕРОГ

Спокойный день. Вторая его половина идеально подходит для обсуждения планов на жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы будете трещать без умолку, и это может раздражать окружающих. Постарайтесь дозировать общение.

РЫБЫ

Сегодня Девы – главные альтруисты зодиака. Звезды советуют не забывать и о себе любимом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врача в Ижевске осудили за пособничество в «откосе» от армии

«Я не считаю себя крутым»: житель Ижевска без ноги побеждает на соревнованиях по бодибилдингу и рвется на Паралимпиаду