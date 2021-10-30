Погода в Ижевске 30 октября: облачно и до + 6°С

30 октября в Ижевске ожидается пасмурная погода Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная погода. «Комсомолка» узнала подробности.

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра сообщают, что в Ижевске ожидается облачная погода с дневной температурой +4…+6°С. Скорость юго-западного ветра поднимется до 9–14 м/с.

По данным сайта «Яндекс Погода», днем в Ижевске пройдет небольшой дождь. Столбик термометра укажет на +5…+7°С. Западный ветер подует со скоростью 5,5 м/с.

Будьте аккуратны! Синоптики предупреждают о гололедице с утра.

Желаем вам хороших выходных!

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