10 жителей Удмуртии скончались от коронавируса на утро 30 октября

За сутки коронавирусом в Удмуртии заразились еще 397 человек Фото: Амир Закиров

За последние сутки коронавирусом заразились 397 жителей Удмуртии. Региональный оперштаб также сообщает о 340 выздоровевших и о 10 скончавшихся.

Коронавирус нашли у 204 жителей Ижевска, 29 жителей Игринского района, 27 жителей Увинского района, 26 жителей Можги, 20 жителей Сюмсинского района, 13 жителей Сарапула, 11 жителей Вавожского района, 10 жителей Камбарского района, 9 жителей Можгинского района, 8 жителей Киясовского района, 6 жителей Глазова, 6 жителей Кезского района, 5 жителей Каракулинского района, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Дебесского района.

По три случая заболевания выявили в Красногорском, Сарапульском и Малопургинском районах. По два случая зарегистрировали в Селтинском и Кизнерском районах, по одному – в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Грановском районах.

Всего на 30 октября в Удмуртии выявили 63 739 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент выздоровел 51 651 человек. К сожалению, скончались 2 784 пациента.

Сейчас 7 845 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, 1 465 переносят болезнь в средней степени тяжести, 554 находятся в тяжелом состоянии.

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