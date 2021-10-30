Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по коронавирусу в городах и районах Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на утро 30 октября в Удмуртии выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 10 пациентов скончались.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 995 (+204 по отношению к утру 29 октября)

Игринский район — 1 710 (+29)

Увинский район — 2 160 (+27)

Можга — 3 201 (+26)

Сюмсинский район — 718 (+20)

Сарапул — 2 387 (+13)

Вавожский район — 548 (+11)

Камбарский район — 614 (+10)

Можгинский район — 873 (+9)

Киясовский район — 422 (+8)

Глазов — 2 840 (+6)

Кезский район — 398 (+6)

Каракулинский район — 387 (+5)

Балезинский район — 1 123 (+4)

Дебесский район — 490 (+4)

Красногорский район — 530 (+3)

Сарапульский район — 656 (+3)

Селтинский район — 599 (+2)

Малопургинский район — 673 (+2)

Кизнерский район — 572 (+2)

Завьяловский район — 2 478 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 750 (+1)

Граховский район — 406 (+1)

Воткинск — 3 186

Глазовский район — 552

Воткинский район — 851

Шарканский район — 1 012

Юкаменский район — 511

Алнашский район — 841

Ярский район — 420