Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по коронавирусу в городах и районах Удмуртии
Фото: pixabay.com
По данным на утро 30 октября в Удмуртии выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 10 пациентов скончались.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 995 (+204 по отношению к утру 29 октября)
Игринский район — 1 710 (+29)
Увинский район — 2 160 (+27)
Можга — 3 201 (+26)
Сюмсинский район — 718 (+20)
Сарапул — 2 387 (+13)
Вавожский район — 548 (+11)
Камбарский район — 614 (+10)
Можгинский район — 873 (+9)
Киясовский район — 422 (+8)
Глазов — 2 840 (+6)
Кезский район — 398 (+6)
Каракулинский район — 387 (+5)
Балезинский район — 1 123 (+4)
Дебесский район — 490 (+4)
Красногорский район — 530 (+3)
Сарапульский район — 656 (+3)
Селтинский район — 599 (+2)
Малопургинский район — 673 (+2)
Кизнерский район — 572 (+2)
Завьяловский район — 2 478 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 750 (+1)
Граховский район — 406 (+1)
Воткинск — 3 186
Глазовский район — 552
Воткинский район — 851
Шарканский район — 1 012
Юкаменский район — 511
Алнашский район — 841
Ярский район — 420