Гороскоп на 31 октября для ижевчан: Раков пригласят на свидание, а Скорпионам стоит отказаться от алкоголя

Что приготовили звезды для ижевчан в это воскресенье? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Этот день принесет вам внутреннее умиротворение. В этом вам помогут близкие люди и природа. Главное – вовремя поймать нужное настроение и отправиться с друзьями или семьей на прогулку по парку.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вы должны постоянно держать в голове поговорку про воробья. Любое резкое слово может настроить против вас даже тех, кто очень к вам привязан.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в этот день очень захочется пройтись по магазинам, но велик риск того, что траты могут себя не оправдать. Лучше подсчитайте ваши доходы и расходы, тогда вам удастся уберечь личный или семейный бюджет от трагедии.

РАК

Воскресенье покроется для Раков романтичным флером. Вас могут пригласить на свидание сразу несколько человек. Однако не стоит поддаваться соблазнам. В этот день вам лучше обдумать – кто из потенциальных партнеров окажется лучшим выбором.

ЛЕВ

Сегодня Львы более задумчивы, чем обычно. Беспокойства о собственном будущем вам не избежать. К вечеру вы все-таки сможете расслабиться, поэтому звезды рекомендуют завершить день на позитивной ноте: например, встретиться с друзьями или провести вечер наедине с любимым человеком.

ДЕВА

Ссор с близкими и друзьями в этот день вам лучше избегать. Даже, если очень хочется. Только так вы не только сохраните хорошие отношения, но и не испортите настроение самим себе.

ВЕСЫ

Вы на пороге новых открытий! Обязательно изучите что-нибудь новое. Вдруг окажется, что вы превосходный кондитер или тревел-блогер.

СКОРПИОН

Предстоящая неделя выходных – не повод для Скорпионов налегать на алкогольные напитки. В этот день велика вероятность переборщить со спиртным, что негативно отразится на вашем здоровье.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы смело в этот день могут расслабиться. Делегируйте задачи по уборке квартиры на домочадцев и примите ванну. Так вы отлично настроитесь на следующую неделю.

КОЗЕРОГ

В это воскресенье наберитесь смелости и терпения. Ваша мечта уже стоит на пороге: для ее исполнения просто наберите нужный номер или закажите билеты на тур, который давно откладывали.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям нужно всерьез задуматься о карьере. Наметьте хотя бы приблизительный план и начинайте его исполнять.

РЫБЫ

В этот день Рыбы захотят поработать, но не нужно поддаваться этому желанию. Это воскресенье нужно полностью посвятить себе и своему отдыху.

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