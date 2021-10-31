Погода в Ижевске 31 октября: в Удмуртию пришел теплый воздух

В Удмуртию пришел теплый воздух. Фото: pexels.com

Доброе утро, ижевчане! Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, на территорию республики начал поступать теплый воздух.

Сегодня будет пасмурно, в утренние часы высока вероятность тумана. Также синоптики в течение дня местами обещают дожди, температура воздуха от +4 до +9 градусов Цельсия, ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду.

Ночью пасмурно, до +7 градусов, ветер западный, 3-4 метра в секунду.

Отличного вам выходного дня!

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