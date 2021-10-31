Гороскоп на 1 ноября для ижевчан: У Близнецов день сплошных разочарований, а Девам улыбнется удача

УОвнов сегодня ззабрезжут перспективы Фото: pexels.com
Овен
На горизонте сегодня могут забрезжить заманчивые перспективы в карьере. Возможны неожиданные предложения. Не упустите свой шанс. Следующий может появиться нескоро.
Телец
Звезды благоволят к вам. И именно сегодня могут найтись оптимальные решения застарелых проблем. Очень полезно будет перенять чей-то опыт или поделиться своим.
Близнецы
День будет полон сплошными разочарованиями: в себе, в коллегах, в близких людях. Будет непросто, но постарайтесь избежать ссор.
Рак
Давно пора научиться говорить "нет" другим людям! Поверьте, это лучше, чем потом переживать неудовлетворенность собой и своей бесхребетностью.
Лев
Не пускайте сегодня всё на самотек, особенно, если вы руководите коллективом. Контролируйте свои дела и окружающих особенно тщательно.
Дева
Сегодня удача будет сопутствовать вам на каждом шагу. Возможны приятные встречи с теми, с кем вы давно не виделись.
Весы
К вам обратятся с деловым предложением. Но не спешите его принимать. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней будут весьма успешными.
Скорпион
Сегодня Скорпион с удовольствием расчехлит свое жало и будет разить им правых и виноватых. А потому что настрой у него такой… боевой. Луна так действует, а не он такой плохой.
Стрелец
Вам предстоит принимать трудное решение, которое может перевернуть жизнь. Необходимо спокойно и взвешенно проанализировать ситуацию, опираясь на свой жизненный опыт.
Козерог
Сегодня какой-то проходной день. Ни сюрпризов, ни событий. Сплошная рутина. Не стоит перенапрягаться и проявлять инициативу.
Водолей
Сегодня день мелких неудач и потерь. Не старайтесь повторять снова и снова то, что не получается. Только хуже сделаете. Переключайтесь на другие дела или задачи.
Рыбы
Доверьтесь сегодня в решении проблем своей интуиции, не идите на поводу у окружающих. А вот в отношении людей - доверяй, но проверяй!
Читайте также:
Комик из Ижевска прошел на следующий этап шоу «Открытый микрофон»
Здания на месте бывших кладбищ и проклятые места: ТОП-5 мистических историй Ижевска