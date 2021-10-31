24-летний житель Ижевска подозревается в незаконном хранении наркотиков

Подозреваемый задержан Фото: pexels.com

Сотрудники МВД по Удмуртской республике задержали ранее судимого 24-летнего жителя Ижевска. Он подозревается в незаконном хранении наркотических вещества.

В ходе личного досмотра задержанного, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят бумажный сверток, в котором находилось наркотическое средство «мефедрон» массой 1,79 граммов. Стражам порядка подозреваемый пояснил, что наркотик приобрел через интернет-сайт для личного потребления.

В настоящее время СЧ СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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