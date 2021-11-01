1 ноября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +8°С

Какая погода ждет ижевчан в первый день ноября Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Первый день третьего осеннего месяца будет относительно теплым. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 1 ноября в Ижевске ожидаются переменная облачность и местами небольшие дожди. Температура воздуха составит около +6..+8°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью пойдет мокрый снег. Столбик термометра опустится до 0°С. Направление ветра изменится на северное, скорость не будет превышать 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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