Нашел и потратил: ижевчанина, который оплатил покупки с чужой карты, могут осудить на 6 лет

В МВД напомнили, что тратить деньги с найденной банковской карты нельзя – это тяжкое преступление Фото: Архив КП

43-летний житель Ижевска задержан по подозрению в похищении денежных средств с чужой банковской карты, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

С сообщением о краже денег со счета в дежурную часть обратился 26-летний ижевчанин. Он рассказал, что потерял банковскую карту, и с нее списались стредсва. Как было установлено, сумма похищенного составила 11 тыс. рублей. Злоумышленник, нашедший карту, оплатил при помощи нее покупки в нескольких магазинах.

Подозреваемого – неработающего и ранее судимого жителя Ижевска – удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить срок лишения свободы до 6 лет.

МВД по Удмуртии напоминает: найденная на улице чужая банковская карта – это ключ к чужому банковскому счету. Снятие с нее денежных средств является тяжким преступлением.

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