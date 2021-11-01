Перекредитовка в Автоградбанке

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Сегодня большинство людей приобретают бытовую технику, автомобили, жилье в кредит. Порой кредитная нагрузка со временем становится достаточно сложной. Как поступить в такой ситуации? Как сделать действующие кредиты дешевле? Автоградбанк готов помочь в решении этого вопроса!

Сейчас в Автоградбанке пользуется популярностью кредитный продукт – «Перекредитовка». Он выдается как раз для погашения основного долга по потребительским кредитам, ранее взятым в других банках, но теперь уже на более привлекательных условиях.

Его отличительными особенностями является низкая процентная ставка - от 10,5% годовых, удобный срок кредитования – до 5 лет. Возможно кредитование и без личного страхования, в этом случае ставка увеличится на два с половиной процентных пункта. Кроме того, данная программа кредитования предполагает возможность выдачи кредита без обеспечения. Например, кредит в сумме до 550 000 рублей выдается без залога и поручителей. В этом случае для оформления «Перекредитовки» потребуется минимальный пакет документов – паспорт, документы по действующему кредиту и документы, подтверждающие доходы.

Узнать подробные условия по кредиту «Перекредитовка» и подать заявку на кредит вы можете здесь.

АО «Автоградбанк». Лицензия ЦБ РФ №1455. Реклама