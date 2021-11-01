Каким должно быть комфортное жилье: психологи приходят на помощь застройщикам

Что входит в понятие «комфортное жилье»?

С точки зрения психологии максимальный комфорт и положительные эмоции создают безопасность, приватный дворы без автомобилей, инфраструктура, выбор материалов, детские и спортивные площадки, архитектура и грамотная планировка территории. А сейчас на конкретных примерах разберем каждый критерий.

Архитектура

Жилой комплекс «Богатыри» - микрорайон с европейской архитектурой, уникальными фасадами и переменной этажностью от 5 до 9 этажей. Как раз эта этажность, по мнению психологов, является самой комфортной для проживания.

Материалы

Дома в ЖК «Богатыри» построены из качественного и надежного кирпича. Толщина внешних стен составляет 58 сантиметров, а между квартирами – 38 см. Это прекрасный показатель, гарантирующий прекрасную шумоизоляцию. Аналогов подобной толщины стен в новостройках Ижевска крайне мало!

Если говорить о фасаде, то дома комплекса облагорожены декоративным камнем производства компании White Hills (Уайт Хиллс). Его фактура воспроизводит все шероховатости, характерные для природных минералов, при этом материал отличается высокой устойчивостью к повреждениям и воздействию низких температур. Собирается покрытие как паззл, поэтому некачественное выполнение работ исключено.

В сравнении с таким фасадом обычная штукатурка и покраска, безусловно, проигрывает, так как гарантийный безремонтный срок службы декоративного камня на фасаде достигает 50 лет.

Много света и воздуха

Низкие потолки и неправильно зонированное пространство психологически давит на человека, поэтому крайне важно, чтобы в квартирах и холлах домов было много света и воздуха. Входные группы домов ЖК «Богатыри» с их уникальным дизайном в этом плане также максимально комфортные: просторные холлы, стеклянные двери, отсутствие ступенек и лифты даже в пятиэтажных секциях.

Кроме этого, планировка самих квартир «не давит» на жильцов, а вид из панорамных окон крайне благоприятно отражается на психике и, как показывают исследования психологов, улучшают работоспособность. Почему бы тогда рядом с таким окном не обустроить рабочее место, тем более, что в период пандемии и ограничительных мероприятий немало людей переходят на удаленную работу из дома?

Свободный от автомобилей двор и озеленение

Начнем с того, что парковочными местами в ЖК «Богатыри» будет обеспечено практически 50 % от общего количества жителей. Это прекрасный показатель, ведь в центре города показатель обеспеченности не превышает 20 %.

Отметим, что по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году на 100 жителей России в среднем приходилось 309 автомобилей. Соответственно, парковочных мест в квартале «Богатыри» хватит на всех автолюбителей из числа будущих владельцев квартир и даже их гостей.

Все парковки вынесены за пределы дворов, поэтому в жилом квартале всегда будет тихо и спокойно. Кроме этого, такой подход гарантирует еще и безопасность для играющих детей и прогуливающихся взрослых.

Зеленый, уютный и функциональный двор

Детские и спортивные площадки

Эти важные для любой семьи составляющие комфортного жилья компания-застройщик «Развитие» продумала до мелочей. Оборудование игровых площадок для детей разного возраста и специальное покрытие сделают времяпрепровождение малышей безопасным и насыщенным.

Этот ответственный подход соблюдается и на спортивных площадках, где смогут заниматься и дети, и взрослые. Отметим, что площадки для активных видов отдыха, обеспечивая дополнительную тишину, также вынесены за пределы двора.

Инфраструктура

Планировка территории в жилом квартале и его расположение в микрорайоне максимально функциональны и удобны для жителей. Кстати, о расположении. Доехать до улицы Удмуртской на машине можно всего за 10 минут, а до центральной площади – за 22 минуты. То есть, с одной стороны дома находятся в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и всего в 500 метрах от улицы Воткинское шоссе, а с другой, приезжая домой, жильцы ЖК оказываются в атмосфере загородной жизни.

Новоселы микрорайона оценят атмосферу загородной жизни

Парк и пруд – место притяжения для всего микрорайона. Это рекреационное пространство, где можно неторопливо погулять по дорожкам, поиграть с детьми и заняться спортом.

Также в непосредственной близости располагается стадион, фельдшерский пункт, детский сад и школа. Помимо уже перечисленного, в 2023 году в микрорайоне появится новая школа на 1100 мест, а новая амбулатория строится уже сейчас.

С магазинами и организациями, оказывающими бытовые услуги, проблем также не будет. В основном, они, для удобства жителей, будут располагаться на первых этажах домов. Все, что необходимо для комфортной жизни, будет под рукой и шаговой доступности.

Делаем вывод

В микрорайоне предусмотрено все для того, чтобы счастливые обладатели нового и качественного жилья от надежного застройщика чувствовали себя максимально комфортно и уютно. По всем параметрам этот жилой комплекс можно уверенно назвать комфортным жильем!

Приобрести квартиру в жилом квартале «Богатыри» можно за наличный расчет, используя материнский капитал, в рассрочку и в ипотеку. Кстати, об ипотеке. Купить комфортное жилье в ЖК «Богатыри» можно по программе «Сельская ипотека» с процентной ставкой всего 2,7 % годовых. Существуют и другие программы по новостройкам, подробнее о них можно узнать у менеджеров строительной компании «Развитие».

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