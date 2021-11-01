Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 17:18

Как дворник и инженер из Ижевска организовывает путешествия в горы: советы начинающим

Выпуск подкаста на радио «Комсомольская правда - Ижевск»
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Как планировать маршруты? На чем всегда можно сэкономить в поездке? Главные ошибки, которые допускают начинающие и не очень туристы. Куда поехать на пару дней, о чем стоит позаботиться при составлении маршрута и куда не стоит ехать зимой?

Расскажет опытный путешественник Юрий Тугбаев.

Послушать и скачать подкаст вы можете по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 59-м году жизни скончался заслуженный деятель наук Удмуртии Вадим Петров

Погода в Ижевске на ноябрь 2021: влияние теплого фронта циклона в начале месяца и ледяные дожди