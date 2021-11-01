Как дворник и инженер из Ижевска организовывает путешествия в горы: советы начинающим

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Как планировать маршруты? На чем всегда можно сэкономить в поездке? Главные ошибки, которые допускают начинающие и не очень туристы. Куда поехать на пару дней, о чем стоит позаботиться при составлении маршрута и куда не стоит ехать зимой?

Расскажет опытный путешественник Юрий Тугбаев.

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