Как дворник и инженер из Ижевска организовывает путешествия в горы: советы начинающим

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Как планировать маршруты? На чем всегда можно сэкономить в поездке? Главные ошибки, которые допускают начинающие и не очень туристы. Куда поехать на пару дней, о чем стоит позаботиться при составлении маршрута и куда не стоит ехать зимой?
Расскажет опытный путешественник Юрий Тугбаев.
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