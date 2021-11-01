Гороскоп на 2 ноября для ижевчан: Овнам стоит сосредоточиться на одной задаче, а Девам – не разрушаться вместе с окружающим миром

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Особой способностью к многозадачности вы никогда не блистали, однако сегодня пытаться делать несколько дней одновременно – самоубийственно. Сосредоточьтесь на одной задаче. И еще – не будьте такими циничными, это же вам не свойственно.

ТЕЛЕЦ

Вы слишком долго думаете. Пора действовать, уважаемые Тельцы. Да, это рискованно, но любое действие сегодня лучше бездействия.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете довольно веселы оптимистичны. Это, как ни странно, сыграет с вами плохую шутку. Только не думайте, пожалуйста, что это закономерность или правило – в любой другой ситуации такого бы не повторилось.

РАК

Прекращайте переживать из-за пустяков, вы итак себя уже буквально съели. Звезды говорят, что все проблемы – исключительно в вашей голове. Вы можете и должны чувствовать себя и жить куда лучше, чем есть сейчас, но ничего не выйдет, если вы продолжите каждодневно себя закапывать низкой самооценкой.

ЛЕВ

Если вы все же хотите успеть залететь в уходящий поезд, то вам следует поспешить. Стоит ли оно того – другой вопрос. Звезды довольно четко намекают, что стоит.

ДЕВА

Мир вокруг рушиться, и это едва ли иллюзия. Не позвольте этой разрушительной силе увлечь себя за собой. Упадок всегда привлекательнее любого созидания, потому как не требует никак сил и вложений.

ВЕСЫ

Сегодня вы слишком мелочны и удивительно осторожны. Ни для того, ни для другого нет никаких реальных оснований и поводов. Вы и сами это поймете, если оглянетесь вокруг.

СКОРПИОН

Сегодня важен четкий контроль за своими словами и действиями. Только не пытайтесь контролировать окружающих. Может показаться, что вы лучше знаете, как им быть, что делать и о чем думать. Возможно, это и так, но ваши слова абсолютно точно не дойдут до адресата и сделают только хуже.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятнейший день в плане карьеры. Таких дней всего несколько в году. Помните, правда, что звездная предрасположенность – даже не половина успеха. Очень многое зависит только и исключительно от вас.

КОЗЕРОГ

Козероги окажутся в авангарде любых перемен, как негативных, так и позитивных. Важно быть морально готовым к резкой смене кадров и декораций. Подобный опыт переживается очень редко, звезды советуют ценить каждый день, прожитый в таком режиме.

ВОДОЛЕЙ

Идеального дня не будет, как и идеальной жизни. Жизнь у всех одна, и важно ценить каждый ее эпизод. Негативная сторона жизни дана человеку для того, чтобы учиться и становиться сильнее, а не ныть и стагнировать. Помните об этом.

РЫБЫ

Очень насыщенный день. Вы сегодня – таран, который не остановить, и совсем не считаетесь с возможными потерями. Если бы кто-то увидел вас сегодня впервые, то подумал бы, что вы огненный знак зодиака, но никак не дитя Воды.

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