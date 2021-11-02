Погода в Ижевске на 2 ноября: иногда будет выглядывать солнце и всего +1 градус

К вечеру осеннего солнца станет гораздо больше Фото: pexels.com

И снова здравствуйте, дорогие ижевчане! На календаре вторник, 2 ноября, и сейчас «Комсомолка» расскажет вам о погоде на сегодня.

Синоптики прогнозируют, что днем будет облачно с прояснениями, а вот ближе к вечеру осеннего солнца станет гораздо больше. Днем воздух прогреется лишь до +1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -5 градусов.

Ветер сегодня восточный, он будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду в дневные часы, а ночью утихнет до 3 м\с.

О том, какой погоды нам ждать от природы в течение всей недели, мы уже писали.

А в целом о погоде в ноябре вы сможете почитать здесь.

Прекрасного и позитивного нерабочего дня, любимый Ижевск!

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