Угонщик из Удмуртии задержан: жительница Воткинска купила ему машину, а он сбежал от нее в другой регион

Угонщику грозит до шести лет лишения свободы Фото: pexels.com

Жительница Воткинска купила автомобиль в кредит по просьбе мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Соблазнитель, позднее оказавшийся неработающим и ранее судимым гражданином, сообщил, что собирается зарабатывать деньги извозом на такси, поэтому автомобиль ему необходим позарез.

По информации МВД по Удмуртской республики, женщина просьбу выполнила, и даже оформила на подозреваемого доверенность, после чего воздыхатель пропал. Вместе с ним исчез с радаров и автомобиль стоимостью 420 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали 44-летнего мужчину аж в Волгоградской области. Он сообщил, что с Удмуртии он уехал на автомобиле в Пермский край, где благополучно продал угнанную машину. Подозреваемого вернули на малую родину, и в настоящее время он находится в следственном изоляторе. Угонщику грозит до 6 лет заключения.

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