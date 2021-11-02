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Общество2 ноября 2021 7:31

А ты не воруй: 30-летний житель Ижевска ответит за кражу в квартире своих знакомых

Сдав украденное, он не удержался и утащил телефон у сотрудника ломбарда
Наталья Зиятдинова
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Кражи две, а срок будет один и немаленький. Фото: pexels.com

Кражи две, а срок будет один и немаленький. Фото: pexels.com

30-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин поздно вечером пришел в гости к знакомым, где его радушно встретили и даже угостили спиртным. Как только хозяева квартиры уснули, неблагодарный гость по-английски удалился, прихватив с собой два телевизора общей стоимостью 48 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Удмуртской республике.

На следующий день воришка привез их в ломбард, где благополучно сбыл технику. И как только сотрудник ломбарда отвлекся, он не устоял против соблазна в виде лежащего на прилавке телефона, похитив и его тоже.

Но радовался такой неслыханной удаче молодой мужчина недолго. Очень скоро его личность была установлена, похищенное изъято и возвращено потерпевшим. По обеим кражам возбуждены уголовные дела.

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