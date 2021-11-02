Дом моей мечты: семья из Ижевска нашла для себя райский уголок

Улица Рождественская - место, где хочется жить. Фото: предоставлено героиней публикации

Мы с мужем и маленькой дочкой давно мечтали переехать за город.

Не знаю, откуда у нас это, но для меня картинка счастья – это кофе и интересная книга на террасе; а муж – мечтает о своей мастерской. На все праздники он просит дарить инструменты, а в голове у него – бизнес-идеи, что можно делать своими руками и продавать.

В моей картинке счастья еще обязательно есть лес. Я даже на «Авито» искала участки, вбивая в строку ключевые слова «лес», «сосна», «пруд». Полгода назад мы нашли классный вариант у леса. Я была готова его купить, но муж сказал категорическое «нет», потому что в пешей доступности не оказалось ни остановок, ни магазинов, а рельеф был с сильным уклоном.

Не сумев договориться, мы надолго отложили мечту о загородном доме. Тогда я, конечно, расстроилась, а сейчас очень благодарна мужу, что он удержал нашу семью от необдуманной покупки.

На днях мы нашли еще один поселок, и мечта наконец обрела реальные очертания. Он по Як-Бодьинскому тракту, как мы и хотели. В этом направлении не бывает пробок и запрещен проезд грузовых машин.

14-й км Якшур-Бодьинского тракта (улица Рождественская микрорайона Чистопрудного) – это черта города. Это значит, что рядом сетевые магазины, остановка нормального городского автобуса, приписка к городским школам, садикам, поликлиникам. Получается, переехав из городка Металлургов, мы не почувствуем никакого дискомфорта.

Примерно такой дом мы будем строить. Фото: предоставлено героиней публикации

Здесь продаются участки с подрядом от застройщика «НК недвижимость». Дом строится всего 6 месяцев. Нас полностью устроила предложенная планировка и цена, понравился стиль оформления. Мы выбрали 112 кв. м, два этажа на участке 10 соток за 4280 т.р. Покупать будем в ипотеку под 5 % годовых – застройщик аккредитован в нескольких банках.

В поселке будут все коммуникации, асфальтированная дорога, освещение, видеонаблюдение. Некоторые элементы благоустройства уже сделаны, и я в предвкушении, как стильно это будет выглядеть в итоге.

Тропа здоровья и мост через ручей Еремейка. Фото: предоставлено героиней публикации

А самое главное, вся улица Рождественская окружена лесом, как мы мечтали, и по краю нашего будущего участка уже растут красивые взрослые деревья.

«Лобное место» с костром, вокруг которого мы будем собираться с друзьями. Атмосферная банька с зоной отдыха у леса. Все это в планах. А пока нужно посадить хотя бы цветочки и зелень на салат, и завести дочке собаку, когда она подрастет.

Мы понимаем, что после сдачи дома придется еще много всего реализовать. Это не пугает, а завораживает и заряжает, ведь такое совместное создание своего семейного гнездышка – это и есть элемент простого, настоящего счастья.

А этот дом продается. Можно купить и заехать к Новому году. Фото: предоставлено героиней публикации

Если вы тоже, как мы, мечтаете о жизни за городом, но не готовы жертвовать своим комфортом, рассмотрите этот поселок. Возможно, станем соседями. Сайт: нк18.рф/rozhdestvo

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