Продукция «Ижстали» удовлетворяет требованиям Евросоюза

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел ресертификационный аудит на соответствие продукции Европейскому регламенту 305/2011, устанавливающему обязательные требования к качеству и безопасности материалов, применяемых в строительной отрасли.

Аудит провели специалисты TUV Rheinland Indastrie Service GmbH (ТЮФ Рейнланд Индастри Сервис ГмбХ), которые оценили процессы обучения персонала, закупки материалов, технического обслуживания оборудования, метрологического обеспечения, производства продукции, а также управление документацией. Они посетили электросталеплавильный и прокатный цехи, участки контрольных испытаний, неразрушающего контроля и метрологический.

Аудиторы отметили соответствие системы менеджмента качества завода международным стандартам ISO 9001 и EN 10025, подтвердили соответствие производства и аттестации горячекатаного проката из конструкционных марок стали требованиям Европейского регламента 305/2011 и рекомендовали выдать новый сертификат сроком на 3 года.

«Сертификат соответствия Европейскому регламенту предоставляет дополнительные возможности для продвижения нашей металлопродукции на рынке Европы», – отметил директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера.