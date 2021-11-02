Гороскоп на 3 ноября для ижевчан: Близнецам не рекомендуется спорить с окружающими, а Весы будут спокойны и невозмутимы

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Неплохой день. Получится решить старую и порядком вас измучившую проблему. Стоит обратить внимание на свое здоровье – здесь возможны неприятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ

Не расстраивайтесь из-за мелочей. Вторая половина дня будет намного успешнее первой.

БЛИЗНЕЦЫ

Поменьше спорьте с окружающими. Звезды советуют доказывать свою правоту делом.

РАК

У вас прекрасно получается справляться со срочными и неотложными делами. Идеальный день для шоппинга.

ЛЕВ

Не отказывайтесь от помощи окружающих. В целом, день довольно ровный, однако к вечеру возможен резкий эмоциональный спад.

ДЕВА

Спешка сегодня совсем ни к чему. Хорошо продуманный план действий – сегодня даже не половина успеха, а большая его часть.

ВЕСЫ

Вы будете спокойны и невозмутимы, несмотря на самые дикие ситуации. Это позволит вам достичь небывалых высот на работе.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня задумчивы и загадочны. Звезды советуют не уходить в себя с концами – окружающая вас реальность тоже достойна вашего внимания.

СТРЕЛЕЦ

Вам стоит снизить требования к себе. Звезды намекают, что возможностей для самореализации будет масса – вопрос лишь в том, захотите ли вы их использовать.

КОЗЕРОГ

Следует выбирать слова во всех разговорах и с осторожностью подойти к предложениям незнакомых людей, какими бы заманчивыми они ни казались.

ВОДОЛЕЙ

Тихий и спокойный денек. К вечеру возможны длительные сеансы самокопания, но их легко можно избежать, занявшись любимым делом.

РЫБЫ

Сегодня категорически нельзя перетруждаться. Ваши силы уже на исходе, и вы это чувствуете.

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