Глава Удмуртии Александр Бречалов: «При снижении темпов вакцинации от коронавируса ограничения придется продлить или ужесточить»

При сохранении высоких темпов вакцинации от коронавируса власти Удмуртии могут смягчить связанные с пандемией ограничения. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Если темпы вакцинации будут оставаться высокими, то мы будем стремиться с 8 ноября смягчить ограничительные меры, но если нет, то как минимум нам придется продлить ограничительные меры, в самом крайнем случае ужесточить. До пятницы включительно мы определимся», — заявил Бречалов.

Напомним, 29 октября глава Удмуртии сообщил об усилении антиковидных мер в республике. Также в регионе, как и по всей России, с 1 по 7 ноября действует режим нерабочих дней.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пострадавшему от коронавируса малому бизнесу помогут в Удмуртии

Нерабочие дни в Ижевске: дополнительные антиковидные меры с 1 по 7 ноября и работа общепита только на вынос