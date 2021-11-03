Гороскоп на 4 ноября для ижевчан: Тельцам стоит побольше двигаться, а Рыбам - быть более последовательными

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

Не самый лучшие день для серьезных дел – их лучше отложить до лучших времен. Сегодня не раз придется проявить настойчивость.

ТЕЛЕЦ

Не стойте на одном месте, постоянно двигайтесь. Это касается всех сфер вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Не будьте легкомысленны, серьезно отнеситесь к проблемам, которые у вас возникнут. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации.

РАК

Беспокоиться не о чем- день будет более чем благоприятный во всех отношениях. Единственное – важно обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ЛЕВ

Не все будет складываться по заранее разработанному плану. День все равно неплохой – вы обретете неожиданных союзников.

ДЕВА

Начало дня будет довольно интересным и увлекательным, но долго это не продлится. К вечеру краски станут куда более блеклыми.

ВЕСЫ

Несмотря на выходной, вы довольно сильно устанете, при этом мало чего добьетесь. Вам захочется поскорее забыть этот день – звезды советуют так и поступить.

СКОРПИОН

Сегодня ваша сила – во вдумчивости и неспешности. Звезды советуют соблюдать абсолютную осторожность во всех делах.

СТРЕЛЕЦ

День станет удачным при одном условии – вы не будете копаться в себе и прекратите мучить себя завышенными ожиданиями.

КОЗЕРОГ

Беспокойный день. Звезды советуют держать тревогу в границах разумного, иначе можно наделать множество необязательных ошибок.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете искрить новыми идеями. Ваше самочувствие и самоощущение позволит вам свернуть горы.

РЫБЫ

Придется решать чужие проблемы, но едва ли это будет вам в тягость. Звезды советуют быть более последовательными в своих действиях.

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