Жителей семи квартир в Ижевске оштрафуют за самовольное подключение к электроэнергии

Банковские счета должников заблокируют, а имущество выставят на торги. Фото: Сергей Грачев

Сразу 7 квартир дома №24 по улице Гагарина в Ижевске вторично отключили от подачи электроэнергии. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», жителей этих квартир оштрафуют за самовольное подключение к ресурсу.

«По закону им будет выписан штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. За повторный случай предусмотрена ответственность от 15 до 30 тыс. рублей. В общей сложности эти клиенты потребили и не оплатили коммунальных услуг на сумму более 860 тыс. рублей, в том числе долг по электроэнергии превышает 360 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый раз должников отключили зимой, однако они подключились вновь, не погасив задолженность. На этот раз энергетики отключали электричество в присутствии правоохранителей. На каждого из владельцев квартир составили акт об административном правонарушении за самовольное потребление электроэнергии.

Согласно судебному решению, банковские счета должников будут арестованы, все поступающие средства будут списываться в счет долга. Имущество выставят на торги.

«Энергетики вынуждены применять крайние меры принудительного взыскания. Сумма задолженности населения Удмуртии на 1 ноября 2021 года уже превысила отметку в 1,3 млрд рублей. Для сравнения – только в Ижевске в текущем году требуется порядка 890 млн рублей для исполнения программы технического перевооружения и реконструкции муниципальных тепловых сетей и котельных, а также текущих ремонтов квартальных сетей», – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

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