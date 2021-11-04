Гороскоп на 5 ноября для ижевчан: Близнецов ожидают удивительные знакомства, а Дев – прогулки на свежем воздухе и приключения

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня важна предельная концентрация и постоянное следование плану (его нужно составить заранее). Да, Овны, будет непросто, но вы справитесь.

ТЕЛЕЦ

Вы максимально эффективны в решении простых задач, а вот со сложными лучше повременить. Идеальный день для чтения и построения долгосрочных планов.

БЛИЗНЕЦЫ

Весьма вероятны удивительные знакомства. Не отталкивайте от себя людей, которые к вам тянутся – они делают это искренне.

РАК

День состоит и совпадений, приятных и не очень. В трудных ситуациях ищите поддержки у родных и близких людей – они не откажут в помощи.

ЛЕВ

Конфликт с миром, который сейчас находится в пассивной фазе, перейдет в активную. В этот момент лучше не стоять у вас на пути и не попадаться вам на пути. Пожалейте окружающих.

ДЕВА

Дев ожидают прогулки свежем воздухе, в ходе которых неизбежны удивительные приключения. Этот день вы запомните надолго.

ВЕСЫ

Вас ожидает запоминающийся романтический вечер. День в целом будет окутан легким романтическим флером.

СКОРПИОН

Важно быть внимательными к чужим бедам и проблемам. Если можете помочь – то не проходите мимо, судьба обязательно вас вознаградит, причем довольно скоро.

СТРЕЛЕЦ

День станет удачным при одном условии – вы не будете копаться в себе и прекратите мучить себя завышенными ожиданиями.

КОЗЕРОГ

Максимально полезный день в психологическом отношении. Все встанет на свои места.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете искрить новыми идеями. Ваше самочувствие и самоощущение позволит вам свернуть горы.

РЫБЫ

Доверять всем подряд – плохая идея, особенно сегодня. Будьте предельно внимательны к чужим словам.

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