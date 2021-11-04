Гороскоп на 5 ноября для ижевчан: Близнецов ожидают удивительные знакомства, а Дев – прогулки на свежем воздухе и приключения

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Сегодня важна предельная концентрация и постоянное следование плану (его нужно составить заранее). Да, Овны, будет непросто, но вы справитесь.
ТЕЛЕЦ
Вы максимально эффективны в решении простых задач, а вот со сложными лучше повременить. Идеальный день для чтения и построения долгосрочных планов.
БЛИЗНЕЦЫ
Весьма вероятны удивительные знакомства. Не отталкивайте от себя людей, которые к вам тянутся – они делают это искренне.
РАК
День состоит и совпадений, приятных и не очень. В трудных ситуациях ищите поддержки у родных и близких людей – они не откажут в помощи.
ЛЕВ
Конфликт с миром, который сейчас находится в пассивной фазе, перейдет в активную. В этот момент лучше не стоять у вас на пути и не попадаться вам на пути. Пожалейте окружающих.
ДЕВА
Дев ожидают прогулки свежем воздухе, в ходе которых неизбежны удивительные приключения. Этот день вы запомните надолго.
ВЕСЫ
Вас ожидает запоминающийся романтический вечер. День в целом будет окутан легким романтическим флером.
СКОРПИОН
Важно быть внимательными к чужим бедам и проблемам. Если можете помочь – то не проходите мимо, судьба обязательно вас вознаградит, причем довольно скоро.
СТРЕЛЕЦ
День станет удачным при одном условии – вы не будете копаться в себе и прекратите мучить себя завышенными ожиданиями.
КОЗЕРОГ
Максимально полезный день в психологическом отношении. Все встанет на свои места.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете искрить новыми идеями. Ваше самочувствие и самоощущение позволит вам свернуть горы.
РЫБЫ
Доверять всем подряд – плохая идея, особенно сегодня. Будьте предельно внимательны к чужим словам.
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