Погода в Ижевске 5 ноября: небольшой дождь и гололедица

Утром 5 ноября на дорогах ожидается гололедица Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Длинные выходные продолжаются. Конечно, из-за коронавирусных ограничений особых развлечений нынче нет. Но можно провести день дома с сериалами или книгами, тем более что погода как раз располагает. А подробнее о прогнозе расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня поднимется до +3…+5 градусов. Местами небольшой дождь. Утром будьте осторожны — на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Ранее мы рассказывали, каким будет ноябрь.

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