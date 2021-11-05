13 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за сутки

За сутки в Удмуртии выявили 392 новых случая коронавируса Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 392 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб региона в социальных сетях.

Заболел 61 ребенок и 121 человек старше 60 лет. 7 866 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1 326 в состоянии средней степени тяжести, 499 в тяжелом.

Диагноз подтвердился у 173 жителей Ижевска, 33 жителей Глазова, 30 жителей Увинского района, 27 жителей Воткинска, 22 жителей Сарапула, 20 жителей Можги, 13 жителей Завьяловского района, 13 жителей Якшур-Бодьинского района, 12 жителей Вавожского района, 10 жителей Воткинского района, 8 жителей Камбарского района, 7 жителей Шарканского района, 7 жителей Глазовского района, 4 жителей Дебесского района, 4 жителей Алнашского района, 3 жителей Малопургинского района, 3 жителей Игринского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Красногорском, Юкаменском районах.

Выздоровели 433 человека. Скончались 13. Женщинам было 62, 66, 73, 74, 83, 85, 86, 93 лет, мужчинам — 67, 70, 71, 73, 85.

Сделали прививку 551 756 жителей региона. Из них 353 511 получили второй компонент, а 102 122 привились «Спутником Лайт».

Всего в регионе выявили 66 102 случаев болезни. Справились с ней 54 076 пациентов, скончались 2 895. Провели 2 086 546 исследований на ковид, из них за последние сутки 9 338.

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