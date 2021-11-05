Хоккеист «Ижстали» Александр Орлов скончался на 68 году жизни

Спортсмен играл в Высшей лиге. Фото: группа Федерации хоккея Удмуртии в Facebook

На 68-м году жизни не стало Александра Орлова, одного из легендарных спортсменов «Ижстали». Об этом сообщается на странице Федерации хоккея Удмуртии в Facebook.

«С именем этого хоккеиста связаны наиболее яркие вехи в истории хоккейного клуба «Ижсталь», — говорится в сообщении.

Александр Орлов играл в роли нападающего. Он добился звания мастера спорта СССР. Неоднократно его признавали лучшим игроком «Ижстали» за всю историю. Четыре раза он становился серебряным призером СССР. В качестве признания заслуг именной свитер Орлова подняли под своды ледового дворца «Ижсталь».

Причины смерти не уточняются.

СПРАВКА

Александр Александрович Орлов родился 28 августа 1954 года.

11 сезонов выступал в «Ижстали» (1970-74, 1975-80, 1986-88), дорос до Высшей лиги.

Александр Орлов совершил турне по США, участвовал в предолимпийском турнире в Лейк-Плэсиде в 1980.

Участвовал в рандеву с олимпийской сборной Канады в турне по Канаде в 1983-1984.

Дважды стал обладателем Кубка Шпенглера в Швейцарии и его бронзовым призером.

Трижды выигрывал «Вюрмбергский кубок» в ФРГ.

Четыре раза выигрывал турнир на приз газеты «Советский спорт».

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким легендарного хоккеиста.

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