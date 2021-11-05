Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Архив КП

По данным на утро 5 ноября, в Удмуртии выявили 392 новых случая коронавируса. Скончались 13, выздоровели 433. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.

Статистика по заболеваемости за день. Фото: /vk.com/covid19udm

Ижевск — 30 979

Глазов — 2 909

Воткинск — 3 323

Можга — 3 306

Сарапул — 2 455

Завьяловский район — 2 499

Алнашский район — 900

Балезинский район — 1 139

Вавожский район — 583

Воткинский район — 887

Глазовский район — 567

Граховский район — 420

Дебесский район — 452

Игринский район — 1 782

Камбарский район — 637

Каракулинский район — 395

Кезский район — 409

Кизнерский район — 583

Киясовский район — 423

Красногорский район — 535

Малопургинский район — 681

Можгинский район — 905

Сарапульский район — 662

Селтинский район — 618

Сюмсинский район — 741

Увинский район — 2 263

Шарканский район — 1 055

Юкаменский район — 521

Якшур-Бодьинский район — 808

Ярский район — 427

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