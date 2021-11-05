Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Архив КП
По данным на утро 5 ноября, в Удмуртии выявили 392 новых случая коронавируса. Скончались 13, выздоровели 433. А «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.
Статистика по заболеваемости за день. Фото: /vk.com/covid19udm
Ижевск — 30 979
Глазов — 2 909
Воткинск — 3 323
Можга — 3 306
Сарапул — 2 455
Завьяловский район — 2 499
Алнашский район — 900
Балезинский район — 1 139
Вавожский район — 583
Воткинский район — 887
Глазовский район — 567
Граховский район — 420
Дебесский район — 452
Игринский район — 1 782
Камбарский район — 637
Каракулинский район — 395
Кезский район — 409
Кизнерский район — 583
Киясовский район — 423
Красногорский район — 535
Малопургинский район — 681
Можгинский район — 905
Сарапульский район — 662
Селтинский район — 618
Сюмсинский район — 741
Увинский район — 2 263
Шарканский район — 1 055
Юкаменский район — 521
Якшур-Бодьинский район — 808
Ярский район — 427
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