17 муниципалитетов Удмуртии из 30 получили паспорта готовности к зиме

Паспорт готовности к зиме пока получила лишь половина муниципалитетов республики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первыми обладателями паспортов готовности к зиме стали город Глазов и Граховский район. Из городов официальный документ Ростехнадзора выдан также Можге и Воткинску.

Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии отмечает, что уже четыре года подряд Удмуртия успешно справлялась с этой важной задачей, и к 15 ноября все 30 муниципальных образований подтверждали свою готовность к зиме. В целом техническая готовность жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составляет 100 %.

«На подготовку всех систем жизнеобеспечения Удмуртии к зиме из регионального бюджета в 2021 году было выделено 190 млн рублей. Средства были направлены на финансирование капитального ремонта более 200 объектов инженерной инфраструктуры. На теплоисточниках создано свыше 100% необходимых запасов основного и резервного видов топлива», - сообщили в министерстве.

Сформирован республиканский аварийный запас материальных ресурсов, на общую сумму 3,9 млн рублей, и до конца года его планируется пополнить еще на 3,2 млн рублей.

Для ликвидации возможных нарушений на предприятиях ЖКХ созданы 380 аварийных бригад из 1295 человек и 540 единиц техники. На предприятиях энергетического комплекса республики имеется 599 единиц автономных резервных источников электроэнергии. Этого достаточно для работы в режиме экстренных ситуаций.

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