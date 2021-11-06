Гороскоп на 7 ноября для ижевчан: Близнецам стоит выпустить пар, а Стрельцам- открыть свое сердце

Астропрогноз для каждого знака зодиака Фото: Архив КП

Овен

Сегодня прекрасный день для того, чтобы начать бороться со своими страхами. Необходимо научиться пребывать в состоянии гармонии с собой и миром. Позаботьтесь о своем партнере — ему нужна ваша поддержка и забота.

Телец

Попытки построить отношения с тем, кто не готов к серьезным перспективам, ни к чему не приведут. Подумайте об этом, а пока проведите время с семьей и займитесь тем, что приносит радость.

Близнецы

Не отрицайте свои недостатки и проблемы. Не бойтесь проживать отрицательные эмоции — разозлитесь, поколотите грушу в спортзале, погрустите и поплачьте под мелодраму. Все это вам не только можно, но и нужно.

Рак

Для вас сегодня пришло время позаботиться о себе любимом и по-настоящему расслабиться. Позвольте себе отдохнуть, чтобы быть более продуктивным и спокойным в будущем.

Лев

Сегодня звезды побуждают вас сосредоточиться на любви, которую вы испытываете сейчас, и активном противостоянии своим страхам. Может быть, этот человек — ваш навсегда, а может, и нет.

Дева

То, что происходит сейчас в личной жизни, может казаться не таким ярким, как прежние романы, но не спешите, возможно, партнер еще удивит вас! Проявите к близким сочувствие и окажите поддержку.

Весы

Делать что-то только ради одобрения других — разрушительная привычка. Нужно отбросить условности и следовать только тем ценностям, которые подходят вашему жизненному сценарию. Приходит время подумать о себе.

Скорпион

Не прекращайте верить в чудеса. Вы достойны всех удачных моментов, что были в прошлом и грядут в будущем. Просто иногда позволяйте жизни самой расставить все на свои места.

Стрелец

Пришло время присмотреться к тому, кто рядом с вами и открыть ему свое сердце. Нет ничего, что вы не сможете сделать вместе, если станете одним целым. Только подумайте, тот ли это человек?

Козерог

Поосторожнее в отношениях с начальством. Сегодня излишняя энергия при высказывании недовольств может саботировать вашу карьеру. А может, настало время взять бразды правления в свои руки?

Водолей

Для вашего счастья, Водолеи, нужно быть максимально прямолинейным и понятным. Расскажите партнеру, что вы чувствуете и чего боитесь, обсудите ваши общие проблемы и раскройте друг другу старые тайны.

Рыбы

Сегодня вы, наконец, обретете силу, необходимую для выхода из ситуации, которая отнимает вашу жизненную энергию. Пришло время поставить на первое место свои интересы. В трудных вопросах сегодня выбирайте путь наименьшего сопротивления.

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