Погода в Ижевске на 7 ноября: будет пасмурно и дождливо

Температура воздуха не поднимется выше +5°С Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Лучший ли сегодня день для прогулок? Но уж если куда-то собираетесь, не забудьте взять зонт.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха не поднимется выше +5°С. Ветер Юго-западный, с порывами до 11 м/с.

Кстати, долгота дня сегодня 8 часов 40 минут. Луна растущая, 10%, а полнолуние 19 ноября, через 12 дней.

Желаем хорошего дня!

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