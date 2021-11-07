Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Сколько заболевших в городах и районах республики? Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 7 ноября в республике выявлено 389 новых случая заболевания коронавирусом. 505 человек в тяжелом состоянии, 14 человек скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:

Ижевск — 31 336 (+177)

Глазов — 2 946

Воткинск — 3 372 (+21)

Можга — 3 338 (+14)

Сарапул — 2 510 (+29)

Завьяловский район — 2 510 (+7)

Алнашский район — 903

Балезинский район — 1 153 (+14)

Вавожский район — 599

Воткинский район — 903 (+9)

Глазовский район — 568 (1)

Граховский район — 428 (+8)

Дебесский район — 452

Игринский район — 1 782

Камбарский район — 637

Каракулинский район — 403

Кезский район — 409

Кизнерский район — 583

Киясовский район — 425 (+2)

Красногорский район — 535

Малопургинский район — 699 (+17)

Можгинский район — 926 (+13)

Сарапульский район — 662

Селтинский район — 633 (+11)

Сюмсинский район — 756 (+11)

Увинский район — 2 312 (+22)

Шарканский район — 1 088 (+22)

Юкаменский район — 529

Якшур-Бодьинский район — 812 (+3)

Ярский район — 436 (+8)

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14 человек скончались от коронавируса в Удмуртии на утро 7 ноября 2021 года