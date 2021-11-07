Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Сколько заболевших в городах и районах республики?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 7 ноября в республике выявлено 389 новых случая заболевания коронавирусом. 505 человек в тяжелом состоянии, 14 человек скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:
Ижевск — 31 336 (+177)
Глазов — 2 946
Воткинск — 3 372 (+21)
Можга — 3 338 (+14)
Сарапул — 2 510 (+29)
Завьяловский район — 2 510 (+7)
Алнашский район — 903
Балезинский район — 1 153 (+14)
Вавожский район — 599
Воткинский район — 903 (+9)
Глазовский район — 568 (1)
Граховский район — 428 (+8)
Дебесский район — 452
Игринский район — 1 782
Камбарский район — 637
Каракулинский район — 403
Кезский район — 409
Кизнерский район — 583
Киясовский район — 425 (+2)
Красногорский район — 535
Малопургинский район — 699 (+17)
Можгинский район — 926 (+13)
Сарапульский район — 662
Селтинский район — 633 (+11)
Сюмсинский район — 756 (+11)
Увинский район — 2 312 (+22)
Шарканский район — 1 088 (+22)
Юкаменский район — 529
Якшур-Бодьинский район — 812 (+3)
Ярский район — 436 (+8)
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