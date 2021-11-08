Гороскоп на 9 ноября для ижевчан: Львам стоит держать себя в руках, а Близнецам – проявить инициативу на личном фронте

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pexels.com

ОВЕН

Откладывать дела на неопределенный срок – плохая идея. На определенный, впрочем, тоже не стоит. Постарайтесь решить все проблемы максимально быстро.

ТЕЛЕЦ

Ваша сила – в общении. Сегодня вы сможете уболтать кого угодно и на что угодно. Вы выйдете победителем из всех споров и разногласий.

БЛИЗНЕЦЫ

Проявите инициативу на личном фронте. Звезды намекают, что вы будете приятно удивлены ответной отдачей второй половинки.

РАК

Первая половина дня будет намного успешнее первой. Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Ничего не планируйте на вечер.

ЛЕВ

Держите себя в руках и постарайтесь войти в положение человека, на которого вы злитесь. Поверьте – все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

ДЕВА

День непростой, но довольно успешный. Вечером возможна неожиданная встреча с приятным человеком.

ВЕСЫ

Крайне не рекомендуется рисковать и делать поспешные выводы. Двигайтесь к своей цели постепенно.

СКОРПИОН

С настроением сегодня какая-то беда. Вы будете грустить, несмотря на очевидные успехи на всех фронтах. Возможно, вы просто перегорели.

СТРЕЛЕЦ

Прежде чем кого бы то ни было критиковать, разберитесь со своими собственными тараканами. Утром возможно неожиданное денежное поступление.

КОЗЕРОГ

Не выкладывайте незнакомым людям свои секреты. Высока вероятность того, что вами просто-напросто воспользуются.

ВОДОЛЕЙ

Хороший и плодотворный денек. Звезды советуют отойти от привычного распорядка дня и попробовать что-то новое.

РЫБЫ

Звезды рекомендуют не спешить с выводами о человеке, который внезапно появится в вашей жизни. Весьма вероятны положительные перемены на карьерном фронте.

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