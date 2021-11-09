«Ижсталь» отремонтировала сталеплавильный комплекс

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») капитально отремонтировал основной сталеплавильный комплекс, что обеспечит безаварийную работу оборудования в межремонтный период и выполнение производственной программы по отливке стали.

Комплекс состоит из дуговой сталеплавильной печи емкостью 40 тонн жидкой стали, машины непрерывного литья заготовок, оборудования для внепечной обработки стали, систем водоподготовки и газоочистки. На нем выплавляют и разливают углеродистые, конструкционные, инструментальные, нержавеющие, подшипниковые и электротехнические марки стали. Его производительность – 300 тыс. тонн в год.

В ходе ремонта заменили изношенные детали и узлы, восстановили энерго- и гидравлическую системы, выполнили комплекс профилактических мероприятий, усовершенствовали систему подачи сыпучих материалов с целью сокращения их расхода при выплавке стали. Уделили особое внимание состоянию оборудования системы газоочистки: очистили камеры осаждения, проверили рукавные фильтры, отремонтировали вентиляторы дымососов.

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