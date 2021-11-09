Писательница из Ижевска стала нарративным дизайнером игры Bermuda Adventures

Перу Полины Гладыш принадлежит цикл книг «Лисий чертог» (18+). Фото: личный архив героини

Ижевчанка Полина Гладыш – нарративный дизайнер игры Bermuda Adventures (12+). Девушка работает в компании Belka Games.

Фото: скриншот игры

«Создание любой игры требует большого пула специалистов. Например, есть гейм-дизайнеры, которые отвечают за механику игры, как будут работать определенные объекты. Есть нарративные дизайнеры – люди, которые отвечают за мир игры, за впечатления игрока от прохождения игры. Они создают и придумывают полную совокупность того, как выглядят персонажи, как они себя ведут, в каких обстоятельствах они оказались. То есть можно сказать, что нарративный дизайнер – это и сценарист, и режиссер игры. В общем, это довольно интересно», – рассказала Полина.

Фото: скриншот игры

Сюжет игры Bermuda Adventures – представляет собой историю большой семьи, попавшей авиакатастрофу где-то над Бермудским треугольником. Самое сложное в такой ситуации даже не выжить, а мирно ужиться друг с другом в стрессовой ситуации. Все персонажи разные по образу жизни, внешности и интересам, но их общее место – крепкие семейные связи.

Фото: скриншот игры

Несмотря на то, что пользователи играют в эту игру уже несколько месяцев, мировой релиз состоялся только сейчас. Ижевчанка подчеркивает, что Bermuda Adventures доступна на всех платформах.

«Я помню каждую первую идею, каждое бурное обсуждение, каждый миг, когда команда вдруг замирала и понимала: вот оно! Я бесконечно благодарна Belka Games за возможность стоять у истоков чего-то настолько масштабного и крутого. Это первая игра, в которой мне довелось не только самой выложиться по полной, но и поработать с профессионалами высочайшего класса», – поделилась девушка у себя в соцсетях.

Фото: личный архив героини

Напомним, перу Полины Гладыш принадлежит цикл книг «Лисий чертог» (18+) Свою первую фэнтези-историю – «Меня зовут Лис» (18+) – Полина написала в 2016 году. Роман вошел в пул самых читаемых книг 2017 года и стал лауреатом премии «Выбор читателей Лайвлиба» сразу в двух номинациях: «Прорыв года» и Young Adult. Также ижевчанка написала романы «Имя для Лис» (18+), «Охотник на волков» (18+).

Бермуда Эдвенчерс, Белка Геймс, Янг Эдалт

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