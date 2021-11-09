Житель Ижевска украл из квартиры спящего собутыльника ювелирные украшения и велосипед

Похитителя задержали. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске по подозрению в краже задержан 46-летний неработающий, ранее судимый 46-летний житель одного из домов по улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

«По версии следствия, в дневное время подозреваемый находился в квартире, расположенной в этом же доме, где употреблял алкогольные напитки с хозяином», — говорится в сообщении.

Когда хозяин квартиры уснул, мужчина похитил золотые и серебряные украшения, принадлежащие хозяйке квартиры, а также велосипед, после чего скрылся с места происшествия. Похищенное подозреваемые продал в ломбард на общую сумму 78 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Похищенное имущество ищут. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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