Александр Бречалов: «Спутник Лайт» поступит в Удмуртию на следующей неделе

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в Удмуртию на следующей неделе Фото: Ильяс Бекмансуров

Партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в Удмуртию на следующей неделе. Об этом заявил глава республики в прямом эфире на личной странице «ВКонтакте».

«Спрос на вакцину «Спутник Лайт» у нас кратно возрос после введенных ограничений. Некоторые жители предпочитали ставить только один компонент вакцины. В соответствии с рекомендациями федерального министерства здравоохранения, «Спутник Лайт» предназначен для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией и ревакцинации. Поставку ожидаем на следующей неделе», – рассказал Александр Бречалов.

Напомним, в начале ноября в Удмуртию поступило более 37 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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