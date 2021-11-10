Погода в Ижевске 10 ноября: переменная облачность и небольшой снег

10 ноября в Ижевске ожидается солнечная и снежная погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 10 ноября в городе ожидаются солнце и снег. Собирайтесь на работу, а «Комсомолка» расскажет подробности о погоде.

На сайте Удмуртского гидрометцентра указано, что ночью прошел дождь, который затем перешел в снег. Днем обойдется без осадков. Температурный столбик укажет на -3…-1°С. Скорость северо-западного ветра составит 8–13 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем ожидается небольшой снег, который прекратится к вечеру, и переменная облачность. Температура составит -3…-2°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 5,6 м/с.

Будьте аккуратны: на дорогах возможна гололедица.

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