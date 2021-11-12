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Общество12 ноября 2021 17:23

Подкаст: родственников солдата из Удмуртии ищут уже 10 лет

Поговорили в прямом эфире радио «КП-Ижевск»
Дмитрий Коренев
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О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Фото: архив КП

О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Фото: архив КП

Останки солдата из Удмуртии перезахоронили. Однако родственников не могут найти уже 10 лет. О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Подробнее о поисках рассказала волонтер.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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