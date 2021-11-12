Подкаст: родственников солдата из Удмуртии ищут уже 10 лет

О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Фото: архив КП
Останки солдата из Удмуртии перезахоронили. Однако родственников не могут найти уже 10 лет. О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Подробнее о поисках рассказала волонтер.
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