Подкаст: родственников солдата из Удмуртии ищут уже 10 лет

О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Фото: архив КП

Останки солдата из Удмуртии перезахоронили. Однако родственников не могут найти уже 10 лет. О бойце известно все: место рождения, дата призыва, причина и дата смерти. Подробнее о поисках рассказала волонтер.

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