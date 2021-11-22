Жители Удмуртии снова могут пройти диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризацию и профосмотры в Удмуртии приостановили с 7 октября. Фото: Александр Бречалов

С сегодняшнего дня в медицинских учреждениях Удмуртии возобновлены профосмотры, а также обычная и углубленная диспансеризация населения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

«В работе вопрос о возобновлении плановой помощи», — написал глава республики.

Он отметил, что вопрос перехода больниц в привычный режим работы зависит прежде всего от уровня заболеваемости коронавирусом и от количества вакцинированных граждан.

Напомним, диспансеризацию и профосмотры в Удмуртии приостановили с 7 октября в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. До этого аналогичные меры применялись с октября 2020 по февраль 2021 года.

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